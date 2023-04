I Nas chiudono due mense in ospedali del milanese per infestazione di insetti nelle cucine

I Nas, dopo ispezioni in loco, hanno chiuso in via cautelare le mense degli ospedali Golgi Redaelli di Milano e Uboldo di Cernusco sul Naviglio a causa di un’infestazione di vari insetti fra cui anche blatte. I gestori delle società (esterne agli ospedali) che si occupano della ristorazione sono stati multati. È l’esito di una serie di controlli effettuati in tutta Italia in 992 punti di cottura e preparazione pasti, ubicati dentro altrettante strutture sanitarie.

Secondo quanto comunicato, sono stati controllati 992 punti di cottura e preparazione pasti all’interno di strutture sanitarie e ben 340 di questi punti hanno evidenziato irregolarità.

I carabinieri dei Nas hanno erogato sanzioni per 431 infrazioni, penali e amministrative, per un totale di 230mila euro di complessivi. Tra le magagne riscontrate: l’uso di ambienti privi di adeguata pulizia, la mancata rispondenza (in quantità e qualità) ai requisiti degli appalti, altre violazioni nella gestione degli alimenti.

Eseguiti tamponi di superficie per la ricerca di agenti patogeni e contaminanti su superfici di lavoro, vassoi e acqua che hanno portato al ritrovamento di cinque campioni positivi a cariche batteriche superiori ai limiti ammessi, di cui quattro per batteri coliformi nell’acqua usata per la preparazione dei pasti. La responsabile di questo (un’azienda di catering di Agrigento) ha avuto la sospensione dell’attività.

I due casi del milanese, dove entrambi gli ospedali si sono dichiarati parte lesa, riguardano invece la presenza di infestazioni d’insetti nei locali utilizzati per preparare cibi e lavare le stoviglie, nell’area magazzino e nelle celle frigorifere, come riferiscono i Nas. Per entrambe le cucine è stata decisa l’immediata chiusura. Presso l’ospedale Uboldo sono stati smaltiti 100 chili di alimenti in cattivo stato di conservazione, poiché a diretto contatto con gli infestanti. I titolari delle due aziende di ristorazione che gestiscono le mense del Golgi Redaelli e dell’Uboldo hanno ricevuto sanzioni per 6mila euro.