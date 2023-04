Area B : le date dei prossimi divieti per l’ingresso a Milano

L’Area B, attiva a Milano (con 188 varchi) dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30, è la più grande zona ztl d’Italia. Anche se i mezzi a cui è consentito l’accesso non devono pagare alcun ticket, dal 1 ottobre 2022 sono state bandite diverse tipologie di auto, tra cui gli Euro 5 diesel.

Ora, date le proteste degli automobilisti, il Comune ha concesso una deroga alla circolazione di cui potranno beneficiare residenti e non del Comune di Milano, taxi ed NCC a patto che, entro il 31 marzo 2023, abbiano sottoscritto un contratto di acquisto, leasing o noleggio a lungo termine per un nuovo veicolo. Le auto Euro 5 potranno in questo caso circolare in Area B solo fino alla consegna del nuovo veicolo, ma non oltre il 30 settembre 2023.

In seguito a partire dal 1° ottobre 2025 sarà vietato l’ingresso a tutti ai benzina Euro 3 benzina e ai diesel Euro 6 leggeri A-B-C acquistati dopo il 31 dicembre 2018.

Dal 1° ottobre 2028 toccherà ai benzina Euro 4 e ai diesel Euro 6 leggeri A-B-C acquistati entro il 31 dicembre 2018.

Infine, dal 1° ottobre 2030 sarà la volta dei diesel Euro 6 D_TEMP e dei diesel Euro 6 D. Tali divieti riguardano unicamente le auto. Per conoscere il calendario completo dei divieti di ingresso in Area B potete consultare la pagina ufficiale sul sito del Comune di Milano.

Contravvenire a questi divieti comporta una multa compresa tra 163 e 658 euro. In caso di recidiva nel biennio successivo l’importo cresce e la patente viene sospesa da 15 a 30 giorni.

L’ingresso in Area B per ora è gratuito per tutti i modelli ammessi, ma in futuro potrebbe essere introdotta una tariffa d’ingresso, come già ora per l’Area C. Si è discusso dell’eventualità a marzo 2023 dall’assessorato alla Mobilità di Milano e i capigruppo della maggioranza, senza però prendere una decisione. Questa soluzione, precisa dunque l’assessore alla Mobilità, Arianna Censi “non è all’ordine del giorno” (per ora…).