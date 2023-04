PREMIO LETTERARIO CITTA’ DI SALSOMAGGIORE 1a Edizione

SCADENZA ISCRIZIONI: 15 LUGLIO 2023

Presidente di giuria Valerio Varesi

L’Associazione Parma OperArt APS, con il patrocinio del Comune di Salsomaggiore-Terme, annuncia la prima edizione del “Premio Letterario Città di Salsomaggiore Terme” in occasione del Centenario delle Terme Lorenzo Berzieri ed incluso in tutte le iniziative 2023 di “Sinestesia fra le arti”.

Il premio letterario si rivolge a scrittori, scrittrici, Case Editrici ed è dedicato ai libri editi di narrativa di qualsiasi genere letterario. Sono ammessi solo libri editi nel triennio 2020/2023.

La cerimonia di premiazione si svolgerà il 27 agosto 2023

Una giuria d’eccezione valuterà i testi e sarà così composta:

Presidente di giuria



Valerio Varesi, giornalista e scrittore

Vive in provincia di Parma e lavora alla redazione bolognese di Repubblica. Laureato in filosofia a Bologna con una tesi su Soren Kierkegaard, è autore di quindici romanzi noir con protagonista il commissario Soneri della questura di Parma interpretato da Luca Barbareschi in 14 puntate televisive della serie “Nebbie e delitti” andate in onda su Rai2. Autore eclettico, ha scritto anche romanzi storico-politici riuniti nel volume “Trilogia di una Repubblica”. Varesi è tradotto anche in Francia, Gran Bretagna, Spagna, Germania, Olanda, Turchia Polonia e Romania.

Giuria:

Claudio Ardigò, critico letterario;

Luca Ponzi, giornalista RAI e scrittore;

Vive a Fidenza, in provincia di Parma. Giornalista prima alla «Gazzetta di Parma», ora alla sede RAI dell’Emilia Romagna, ha raccontato alcuni degli episodi di cronaca più importanti degli ultimi anni, dal crack Parmalat al rapimento del piccolo Tommaso Onofri. Ha pubblicato Mostri normali. Storie di morte e d’altri misteri, una raccolta di cold case avvenuti in Emilia Romagna dagli anni ’70 a oggi. I suoi ultimi due libri sono Favole di fiume e L’umanità che cura.

Giorgio Lambri, capocronista della “ Libertà” di Piacenza e scrittore;

Manuela Bartolotti, giornalista della “Gazzetta di Parma”, critica letteraria e storica dell’arte

Tutte le info, il bando di concorso e la scheda di partecipazione a questo link:

https://www.parmaoperart.com/premio-letterario-citta-di-salsomaggiore