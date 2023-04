Piazza Buozzi (Porta Romana) : Abbattuto il “Grande platano di Giannasi”

Purtroppo non c’è stata altra soluzione, il “Grande platano di Giannasi” ormai chiamato così da quasi tutti, in piazza Buozzi e Corso Lodi a Porta Romana, ieri è stato abbattuto. Infatti ieri mattina sono cominciate le operazioni per il taglio del platano centenario ormai compromesso e divenuto pericoloso per i passanti e la viabilità della piazza.

Una riduzione della chioma, inizialmente considerata, non sarebbe bastata. Infatti le condizioni del platano di piazza Buozzi, oggetto di un’approfondita indagine, non avrebbero consentito il suo mantenimento e alcun tipo di intervento conservativo. Come ha dichiarato il consulente incaricato dall’Amministrazione comunale, che ha elencato le indagini svolte e i relativi esiti (perizie di aprile 2022, febbraio 2023 e marzo 2023) giungendo all’esito finale che ha sentenziato il fine vita della pianta, con rammarico dei residenti del quartiere e soprattutto di Dorando Ginnasi, lo storico proprietario del chiosco-polleria famoso in tutta la città e qui presente, all’ombra della pianta, dal 1967.

Insufficienti i risultati delle prove di trazione controllata. Forti anomalie evidenziate dalle prove tomografiche e confermate dalle prove densitometriche. Infezioni in corso e un’ampia necrosi nella parte orientale del fusto. Naturalmente la pianta sarà, appena possibile, sostituita da una nuova. (MilanoCittàStato)