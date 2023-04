Gli appuntamenti di aprile all’Osoppo Theatre Valentina Cortese di Milano: tra Pirandello e teatro civile

Due gli spettacoli in programma ad aprile all’Osoppo Theatre Valentina Cortese, presentati entrambi in doppia replica: il primo nel segno di Pirandello vedrà alla regia Antonio Zanoletti, direttore artistico dell’Osoppo Theatre, mentre il secondo appuntamento racconterà della Resistenza partigiana e andrà in scena alla vigilia delle celebrazioni per l’anniversario della Liberazione.

La primavera dell’Osoppo Theatre Valentina Cortese di Milano prosegue in questo mese di aprile con due interessanti produzioni del Teatro del Cerchio di Parma. La prima in scena venerdì 14 e sabato 15 aprile alle 20.30 sarà un omaggio al teatro di Luigi Pirandello: tre atti unici “Sgombero”, “L’Uomo dal Fiore in Bocca”, “La Morsa” rivisitati dalla regia di Antonio Zanoletti – già direttore artistico dell’Osoppo Theatre nonché fine conoscitore della drammaturgia pirandelliana – e interpretati da Mario Aroldi, Gabriella Carrozza, Mario Mascitelli che daranno vita allo spettacolo “Pirandello 1,2,3”; un lavoro teatrale imperniato sul dilemma pirandelliano per eccellenza, quello tra Essere e Apparire, ma anche sui temi dell’incomunicabilità, della solitudine dell’individuo e della pena del vivere.

Sarà, invece, la Resistenza partigiana il fulcro drammaturgico dello spettacolo che Mario Mascitelli, autore, regista e interprete protagonista, porterà sul palco dell’Osoppo Theatre nel weekend del 21 e 22 aprile alle 20.30, alla vigilia delle celebrazioni per l’anniversario della Liberazione. “R-esistenza”, questo il titolo, racconta, partendo da fonti storiche e documenti ufficiali, le azioni eroiche di uomini e donne che hanno combattuto “una guerra alla macchia” senza indossare nessuna divisa, spesso donando la propria vita per una causa giusta, animati dalla volontà di difendere la propria terra e le proprie famiglie e contribuendo in modo decisivo alla liberazione del nostro paese. Lo spettacolo è prodotto in collaborazione con ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) e con Istituto Storico della Resistenza e dell’età contemporanea.

“Osoppo Theatre Valentina Cortese” è sito in via Osoppo, 2, Milano

Per info e prenotazioni: tel. 351 7835359 /info@osoppotheatre.com