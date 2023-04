Trotter: scuola nel parco vandalizzata, illegalità in aree verdi

“Ancora una volta le aree verdi della città sono ostaggio di illegalità e degrado. Mi meraviglio che una Giunta così ecologista come quella che guida Milano, non abbia a cuore la salute dei parchi”. Lo afferma il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Francesco Rocca, in merito alla situazione dell’Istituto Comprensivo Casa del Sole che ha sede al Trotter, in uno storico edificio riqualificato e riconsegnato ai milanesi, “all’interno di un parco aperto al pubblico fuori dagli orari scolastici e che viene spesso vandalizzato da gang giovanili”, spiega Rocca. “Non è un caso isolato: a Milano i parchi e le aree verdi sono utilizzati impropriamente in tutti i municipi. Al parco Lambro vengono organizzati rave party e grigliate abusive, al parco Alessandrini, di domenica, pullulano venditori abusivi di merce contraffatta, l’area verde di Piazzale Gabrio Rosa è una pazzesca zona di spaccio, mentre l’area verde di piazzale Insubria è luogo in cui si gioca d’azzardo. I nostri parchi pubblici sono in mano all’illegalità e le persone per bene non possono frequentarli perché occupati da gruppi di delinquenti. Per quanto riguarda i plessi scolastici, invece, è opportuno monitorarli anche con telecamere esterne in modo da prevenire atti vandalici e danni agli edifici e alle strutture utilizzate da bambini e adolescenti”.

Alberto Pozzoli, capogruppo di Fratelli d’Italia in città metropolitana, commenta: “Un vero peccato che gruppi di ragazzi, verosimilmente adolescenti, vandalizzino e distruggano materiale scolastico di un plesso storico che potrebbe essere facilmente frequentato dai propri fratelli minori. Il rischio concreto è che se gli atti di vandalismo proseguiranno, si possa negare l’accesso al parco pubblico, patrimonio di tutti i milanesi, a tutela dei minori che frequentano”

