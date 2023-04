Leggere le città -“Da Gogol’ a oggi, Dimensione Kyiv “- 6 aprile Casa Manzoni

L’incontro sarà dedicato a un’antologia letteraria quanto mai importante: “Dimensione Kyiv”, grazie alla quale vieneraccontata, nel passato e nel presente, una città bombardata da più di un anno. Sono stati molti e importanti, gli scrittori che l’hanno impressa sulle proprie pagine, da Nikolaj Gogol‘, Michail Bulgakov e Anna Achmatova, fino ai contemporanei Aleksej Nikitin, Jurij Andruchovic e Olena Stjažkina.

La raccolta, che segue la conformazione geografica di Kyiv, è strutturata su tre livelli: Podil, Centro e Pecers’k, collegati tra loro da varie salite. La narrazione percorre un movimento dal basso verso l’alto: dall’acqua del fiume Dnipro, alla collina, al cielo delle cupole dorate delle chiese.

I personaggi si spostano nella geografia urbana sentendo attorno a loro parlare lingue diverse: l’ucraino, il russo, lo yiddish, il polacco, il francese e il tedesco, segni della vivacità culturale che si è espressa nella capitale ucraina.

Yaryna Grusha Possamai, in dialogo con la scrittrice Helena Janeczek, ci condurrà in un intenso viaggio letterario. Lettere, pagine di diario, poesie e brani tratti da romanzi, sono le tessere di un ricco mosaico che, pur cambiando nel tempo, si è mantenuto tale fino alla deflagrazione dell’insensata guerra attuale.

L’incontro si svolgerà in presenza a Casa Manzoni (ingresso libero fino ad esaurimento posti) e verrà anche trasmesso in diretta streaming sul nostro canale YouTube.