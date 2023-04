Fondazione Riccardo Catella BAM – PASQUETTA con CACCIA AL TESORO BOTANICO

Pasquetta a BAM – Biblioteca degli Alberi Milano con un’imperdibile Caccia al Tesoro alla scoperta del patrimonio botanico del Parco

Per il secondo anno consecutivo, BAM – Biblioteca degli Alberi Milano, progetto di Fondazione Riccardo Catella, celebra la Pasquetta con l’atteso appuntamento “Caccia al Tesoro Botanico”, realizzato in collaborazione con Grandi Giardini Italiani. L’appuntamento, è gratuito e aperto a bambini, ragazzi e famiglie, come tutto il programma culturale di BAM, che si caratterizzata per la sua grande attenzione nella creazione di momenti inclusivi e didattici. L’iniziativa, all’insegna del divertimento e della gioia della scoperta, offre ai partecipanti l’opportunità di festeggiare il tradizionale Lunedì dell’Angelo, che quest’anno ricorre il 10 aprile, attraverso un gioco itinerante tra i prati del parco, dalle 10.30 alle 12.30, che consentirà ai partecipanti di vivere la natura del Parco e approcciarsi ai suoi segreti botanici, con indovinelli e prove adatte a tutte le età. Il percorso nel Parco prevede infatti diverse piccole sfide e ricerche: all’ingresso i partecipanti riceveranno una mappa del tesoro per partire alla ricerca delle 10 tappe, collezionare tutte le risposte e infine tornare al punto di partenza per ricevere un premio e l’attestato di partecipazione.

Dopo l’inserimento nel network dei Grandi Giardini Italiani, BAM prende dunque parte all’annuale appuntamento con la Caccia al Tesoro Botanico Grandi Giardini Italiani, giunta alla sua 26esima edizione, e dedicato ai bambini tra i 6 e i 10 anni per avvicinarli in maniera ludica e gioiosa all’immenso patrimonio botanico, artistico e culturale custodito negli oltre 30 Giardini del network nazionale. Il patrimonio botanico di BAM è sempre visitabile: tutti i percorsi disponibili su https://bam.milano.it/percorsi-botanici/ Tutti gli appuntamenti del palinsesto culturale di BAM sono sempre gratuiti su registrazione.

Info e prenotazioni su www.bam.milano.it