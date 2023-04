Questura: riapertura posti Polizia in ospedali milanesi

La Questura di Milano ha intrapreso accordi con le Direzioni Sanitarie di quattro ospedali milanesi per riattivare, terminata l’emergenza pandemica, i Posti di Polizia. La Direzione dell’Ospedale Maggiore Cà Granda – Policlinico di Milano ha già aderito individuando nuovi locali per consentirne già l’operatività da oggi da parte degli agenti del Commissariato Monforte Vittoria con un completo allestimento con i necessari arredi e dotazioni tecnologiche. Disponibilità, si legge nella nota della Questura, è stata espressa dalle Direzioni dell’Ospedale Bassini di Cinisello Balsamo (MI) e dell’Ospedale Nuovo di Legnano (MI) che hanno reso possibile da oggi l’attivazione dei Posti di Polizia, in locali adeguatamente strutturati e configurati con tecnologie idonee al servizio, a cura rispettivamente del Commissariato Cinisello Balsamo e del Commissariato Legnano. La Direzione dell’Ospedale Luigi Sacco di Milano, dove è in atto un’importante opera di ristrutturazione, ha aderito alla richiesta del Questore Petronzi prevedendo, entro l’estate prossima, l’allestimento del nuovo Posto di Polizia in prossimità del Pronto Soccorso e individuando, in tempi brevi, un’allocazione temporanea. Questa iniziativa vede, pertanto, realizzare la completa riattivazione dell’articolata rete, operativa ininterrottamente da decenni nella Città Metropolitana di Milano, in cui sono già presenti sei Posti di Polizia presso: Fatebenefratelli — Sacco – Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico, a cura del Commissariato Garibaldi Venezia; Santi Paolo e Carlo – Ospedale San Paolo, a cura del Commissariato Porta Ticinese; Santi Paolo e Carlo – Ospedale San Carlo, a cura del Commissariato Bonola; Grande Ospedale metropolitano Niguarda, a cura del Commissariato Greco Turro; Ospedale San Raffaele, a cura del Commissariato Lambrate; NORD Milano – Ospedale Sesto San Giovanni, a cura del Commissariato di Sesto San Giovanni.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845