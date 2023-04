Palazzo Reale. “Helmut Newton. Legacy” Oltre 250 foto ripercorrono l’intera carriera del grande fotografo

Nelle sale di Palazzo Reale è aperta l’ampia retrospettiva “Helmut Newton. Legacy”, ideata in occasione del centesimo anniversario della nascita del fotografo (Berlino, 1920 – Los Angeles, 2004) e posticipata a causa della pandemia. La mostra, visitabile fino al 25 giugno, ripercorre attraverso 250 fotografie, riviste, documenti e video l’intera carriera di uno dei fotografi più ammirati e discussi di tutti i tempi. La mostra è curata da Matthias Harder, direttore della Helmut Newton Foundation, e da Denis Curti, direttore artistico de Le Stanze della Fotografia a Venezia, vede esposto, accanto alle immagini più celebri, un corpus di scatti presentati per la prima volta in Italia che svela aspetti meno noti dell’opera di Newton, con un focus specifico sui servizi di moda più anticonvenzionali. Polaroid e contact sheet permettono di comprendere il processo creativo che si cela dietro alcuni motivi più significativi del lavoro di Newton, mentre pubblicazioni speciali, materiali d’archivio e dichiarazioni del fotografo consentono di ricostruire il contesto nel quale è nata la sua ispirazione. Il progetto di allestimento prevede l’impiego di materiali sostenibili – riciclati, riciclabili e riutilizzabili. La mostra è accompagnata dal catalogo Helmut Newton Legacy, pubblicato da Taschen in edizione trilingue (inglese, italiano e francese).

Info su www.palazzorealemilano.it