Centrale, rapinano 26enne dell’iphone e chiedono soldi per restituirlo: arrestati

Finiscono in manette tre rapinatori, un somalo 50enne, un gambiano di 28 anni e un cittadino della Guinea 36enne, tutti irregolari sul territorio italiano e con precedenti, che hanno tentato il doppio colpo del furto abbinato all’estorsione.

Nella mattinata di ieri, i tre hanno derubato un cittadino del Bangladesh di 26 anni, di IPhone e monopattino. Poco dopo lo hanno ricontattato chiedendogli un riscatto di 400 euro. Si sono dati appuntamento a un bancomat in via Zarotto, nelle vicinanze della Stazione Centrale, ma la vittima, nel frattempo, ha contattato la Polizia. Al momento dello scambio, il bengalese è riuscito a recuperare l’iPhone senza pagare nulla ed è fuggito. Il terzetto lo ha raggiunto, aggredito con una bottiglia e recuperato l’iPhone.

Bloccati dalla volante, i tre stranieri sono stati arrestati per rapina pluriaggravata in concorso ed estorsione. Da ulteriori accertamenti è risultato che sulla testa del 36enne guineano pendeva un ordine di carcerazione di 2 anni 4 mesi e 17 giorni per reati legati allo spaccio di stupefacenti.