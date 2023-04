Tangenziale A4 Milano: tra Cormano e Certosa, aperta la CORSIA DINAMICA, prima in Italia,

Dal 29 marzo 2023 grazie a un sistema innovativo su un tratto autostradale di Milano si è realizzato il sogno proibito degli automobilisti. Come funziona e dove è operativo.

# Sul tratto di tangenziale dell’A4 si può viaggiare nella corsia d’emergenza

Dal 29 marzo 2023 su un tratto milanese dell’autostrada A4, che funge da tangenziale nella parte Nord della città, si può viaggiare nella corsia di emergenza, tra lo svincolo di Cormano e lo svincolo di viale Certosa in direzione di Torino. Un sogno proibito che diventa legittimo per gli automobilisti.

Autostrade per l’Italia ha reso disponibile questa innovazione grazie alla realizzazione della quarta corsia dinamica che, come spiegato in una nota Aspi, “offre la possibilità di dedicare al flusso veicolare la corsia di emergenza, quando le condizioni di traffico lo richiederanno e quando la stessa non risulterà interessata da eventi o dal transito di veicoli di soccorso“. Il sistema sarà disponibile su una lunghezza complessiva di 10 km sulla A4.

# Un altro record di precocità per Milano

Si tratta del primo tratto autostradale in Italia a 4 corsie ad essere gestito in modo dinamico, un altro record per Milano, e che utilizza un sistema in grado di segnalare agli utenti la fruibilità della corsia d’emergenza. La nota di Aspi: “la A4 tra Cormano e Viale Certosa sarà il primo asset in Italia ad essere dotato di un sistema di gestione dinamico in un contesto a 4 corsie, caratterizzato da un sistema altamente tecnologico AID (Automatic Incident Detection) in grado di rilevare le condizioni della piattaforma autostradale e di segnalare opportunatamente all’utenza lo stato di apertura o chiusura della corsia di emergenza“.

(MilanoCittàStato)