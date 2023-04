Nella Giornata Mondiale Autismo Sergio Mattarella all’inaugurazione di PizzAut a Monza: “Tutti devono potersi realizzare”

Diciamo un grazie al Presidente che ha considerato la sua presenza tra i meno fortunati, un evento di significativa importanza e di solidarietà Mattarella è stato invitato all’inaugurazione di PizzAut, a Monza, locale dove il personale è formato da ragazzi affetti da autismo.“Vorrei ringraziare Nico Acampora (proprietario del locale, ndr ) perché quello che ha sognato e intuito l’ha ideato mentre tutti lo ritenevano impossibile e inverosimile invece adesso è la realtà”, ha affermato il presidente della Repubblica durante la cerimonia di inaugurazione, proprio nella Giornata mondiale per l’autismo. “Questo è un luogo non solo di esempio ma di normalità perché si lavora come tutti fanno – ha aggiunto -. Ogni persona ha il suo modo di esprimersi, di realizzarsi, di vivere una sensibilità, nessuno è uguale a un altro, quindi significa che tutti devono avere la possibilità di potersi esprimere e realizzare”. “Riconoscenza sincera per Nico Acampora” Il Capo dello Stato ha poi sottolineato il senso di questa iniziativa rendendo ancora omaggio al suo fondatore. “Nico Acampora – ha detto – ha creato tutto questo, vi ha dato la possibilità di esprimervi e voi avete dimostrato di essere bravissimi. Ed è una riconoscenza che intendo esprimere in modo sincero non solo a Nico ma anche a chi lo ha aiutato e a voi che avete dimostrato che cosa significa impegnarsi e lavorare insieme ed essere solidali”.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845