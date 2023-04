Poliziotto fuori servizio arresta borseggiatrici seriali in metropolitana

Intorno alle 13.30 di venerdì, un poliziotto fuori servizio del commissariato Sempione ha sorpreso due donne incinte nell’atto di derubare una 54enne di origine indiana su un vagone della metropolitana gialla, tra le stazioni di Repubblica e Turati.

Mentre le due estraevano il portafogli dalla borsa della turista, il poliziotto è intervenuto bloccandole e chiamando la centrale operativa della Questura, così alla successiva fermata le due ladre, di 22 e 28 anni e con precedenti specifici, sono state arrestate. La refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria, che ha sporto denuncia.

Solo tre giorni prima alla fermata Centrale della metro gialla, gli agenti del Nucleo tutela trasporto pubblico della polizia locale avevano denunciato per furto aggravato in concorso tre donne di 20, 25 e 26 anni, che poco prima avevano derubato del portafogli con 130 euro a una turista di Porto San Giorgio che stava salendo sul vagone. Altre 5 ragazze sono state a loro volta indagate per aver violato il divieto di frequentare la rete sotterranea del trasporto pubblico.