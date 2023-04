Piazza e chiostri chiesa di San Marco, Brera torna dOT, l’evento cult dell’outdoor living Milano Design Week 2023

Milano Design Week 2023: dOT-design Outdoor Taste l’evento dell’outdoor design & living Piazza e Chiostri della Chiesa di San Marco, Brera, Milano

Strepitosa ambientazione di proposte per l’outdoor design & living nel cuore del distretto di Brera. Dall’appartamento all’aperto sul sagrato al patrimonio di saperi materiali e tecnici nei chiostri, dOT accende i riflettori su un design sempre più attento alle nuove esigenze dell’abitare e della vita all’aria aperta. All’insegna della bellezza, della sperimentazione e dell’abitare fluido.

Dal 18 al 23 aprile 2023 si tiene la VI edizione di dOT–design Outdoor Taste, il più atteso evento dedicato all’outdoor design & living nei giorni del Fuorisalone, all’interno del circuito ufficiale del Brera Design District. Un affascinante patrimonio storico e artistico nel cuore della città, in occasione della Milano Design Week, diventa il punto di riferimento per gli operatori e gli amanti della vita en plain air e apre le porte dei chiostri di San Marco con una rassegna che, nel segno della continuità tra interno ed esterno, è espressione di sperimentazioni e ibridazioni formali ed estetiche dei materiali.

Piazza

Uno spazio espositivo di 700 mq presenta un insieme di ambientazioni e soluzioni per l’outdoor all’insegna della qualità, del benessere e della convivialità. Pavimentazioni, cucine, pergole, orangerie, spa, luci, arredi e accessori offrono ai visitatori (operatori, progettisti, imprese, designer, amanti dello home&garden, costruttori, negozianti, albergatori…) una gamma di proposte abitative e progettuali di alto livello, dando vita a eleganti ‘stanze giardino’. Con una proposta che culmina nell’inedito “appartamento all’aperto”, con al centro il CUBENATURE® (progetto di IODA studio per l’Officina dei Giardini), un microspazio protetto, evanescente e poetico, in cui l’alta tecnologia non si impone e lascia protagonista la natura. CUBENATURE® è progettato per accogliere le persone, sia che esse vogliano mangiare, studiare, rilassarsi, dormire. La natura, ispirazione stilistica anche per arredi e accessori, diventa elemento di progetto di tutte le ambientazioni e si apre a un dialogo profondo con le persone, mentre forma e geometria giostrano coi materiali, tra linearità e rotondità, dalle pavimentazioni alle sedute, dai tavoli alle coperture, agli accessori, in un continuo rimando scenografico.

Chiostri

Se nella cornice unica, vivace e ricca di energia della Piazza San Marco ogni elemento celebra la bellezza degli spazi e la convivialità a cielo aperto, sono i materiali al centro delle narrazioni nei Chiostri. Soglia di relazione tra interni ed esterni, i loggiati e il giardino di San Marco offrono un racconto dell’in-out living in cui gli oggetti svelano la propria genesi ideativa, rivelano la propria essenza materica e manifestano le qualità dell’utilizzo. Acciaio e vetro, legno e tessuti, ceramica e metalli, colori e luci raccontano di creatività, ricerca e progettualità, tra cura artigianale dei dettagli e produzione industriale, in un mix creativo di forme, funzioni e relazioni materiche: ciò che accade nei chiostri è un approfondimento su contaminazioni di conoscenze che danno vita a oggetti speciali, riassunto ed epilogo – in costante evoluzione – di culture, territori e saper fare.