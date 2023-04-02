Milano Marathon – le chiusure al traffico di oggi, 2 aprile

|TART – KM 3,5 CHIUSURA: dalle 08:00 alle 12:00
|KM 3,5 – KM 8,5 / KM 36 – KM 40,5 – CHIUSURA: dalle 08:00 alle 12:00
|CORSO VENEZIA ● PIAZZALE OBERDAN ● BASTIONI DI P. VENEZIA ● VIALE CITTÀ DI FIUME ● PIAZZA DELLA REPUBBLICA ● VIALE M. SANTO ● PIAZZALE P. CLOTILDE ● BASTIONI DI PORTA NUOVA ● PIAZZA XXV APRILE ● VIALE F. CRISPI ● BASTIONI DI P. VOLTA ● PIAZZA LEGA LOMBARDA ● VIALE ELVEZIA ● VIALE BYRON ● VIALE DOUHET ● VIA MELZI D’ERIL
|VIA CANOVA ● VIALE MILTON ● VIALE MOLIERE ● VIALE ALEMAGNA ● VIALE GADIO ● INGRESSO PARCO SEMPIONE ● PARCO SEMPIONE (PIAZZA DEL CANNONE) ● VIA LEGNANO ● PIAZZA LEGA LOMBARDA ● PIAZZALE BIANCAMANO ● VIA DELLA MOSCOVA ● VIA SAN MARCO ● PIAZZA SAN MARCO ● VIA FATEBENEFRATELLI ● VIA DELL’ANNUNCIATA ● VIA DEI GIARDINI ● VIA FATEBENEFRATELLI ● PIAZZA CAVOUR ● VIA SENATO ● VIA SAN DAMIANO
|KM 8,5 – KM 12 CHIUSURA: dalle 08:00 alle 12:00
|KM 12 – KM 16 CHIUSURA: dalle 08:35 alle 12:30
|CORSO MONFORTE ● PIAZZA SAN BABILA ● CORSO MATTEOTTI ● PIAZZA MEDA ● VIA SAN PAOLO ● CORSO VITTORIO EMANUELE II ● PIAZZA DEL DUOMO ● VIA MENGONI ● VIA SANTA MARGHERITA ● PIAZZA DELLA SCALA ● VIA VERDI ● VIA DELL’ORSO CONTROMANO ● VIA CUSANI ● LARGO CAIROLI ● FORO BUONAPARTE ● PIAZZALE CADORNA ● VIA GIOVANNI BOCCACCIO ● PIAZZA VIRGILIO ● VIA VINCENZO MONTI ● VIA XX SETTEMBRE
|PIAZZA DELLA CONCILIAZIONE ● VIA A. DA GIUSSANO ● VIA G. D’AREZZO ● VIA DEL BURCHIELLO ● VIA GIOTTO ● VIA BUONARROTI ● PIAZZA BUONARROTI ● VIA MONTE ROSA ● PIAZZA AMENDOLA ● VIALE EZIO ● PIAZZA GIULIO CESARE ● VIALE BELISARIO ● VIALE CASSIODORO ● PIAZZA VI FEBBRAIO ● VIALE BOEZIO ● LARGO DOMODOSSOLA ● INGRESSO PARCO CITY LIFE VIA ANNA MARIA ORTESE ● VIALETTI INTERNI PARCO CITY LIFE
|KM 16 – KM 22 CHIUSURA: dalle 08:50 alle 13:20
|KM 22 – KM 27 CHIUSURA: dalle 09:05 alle 14:00
|VIALE EGINARDO ● VIALE SCARAMPO ● SOTTOPASSO ● VIALE DE GASPERI ● PIAZZALE KENNEDY ● VIA QUATTROCCHI CONTROMANO ● VIA S.ELIA ● VIA DIOMEDE ● VIALE CAPRILLI ● PIAZZALE DELLO SPORT
|VIA ACHILLE ● VIA TESIO ● VIA HARAR ● VIA NOVARA ● VIA CASCINA BELLARIA ● VIA F.LLI GORLINI ● VIA LAMPUGNANO
|KM 27 – KM 32 CHIUSURA: dalle 09:20 alle 14:30
|KM 32 – KM 36 CHIUSURA: dalle 09:45 alle 16:00
|VIA OMODEO ● VIA CECHOV ● VIA KANT ● VIA B. CROCE ● VIA QUATTROCCHI● VIALE DE GASPERI CONTROMANO ● VIA GROSIO ● VIA GALLARATE ● PIAZZALE ACCURSIO
|VIA ACHILLE PAPA ● VIA DON LUIGI PALAZZOLO ● INGRESSO PARCO PORTELLO ● PONTE PEDONALE ● PIAZZA GINO VALLE ● VIALE SCARAMPO ● VIA COLLEONI ● PIAZZALE DAMIANO CHIESA ● VIA EMANUELE FILIBERTO ● CORSO SEMPIONE
|KM 40,5 – FINISH CHIUSURA: dalle 09:45 alle 16:00
|VIA MASCAGNI ● VIALE BIANCA MARIA● VIA VINCENZO BELLINI ● VIALE BIANCA MARIA ● PIAZZA DEL TRICOLORE ● VIALE MAJNO ● PIAZZALE OBERDAN ● CORSO VENEZIA
Laurea Magistrale in Lettere Moderne. Master in Relazioni Pubbliche.
Diploma ISMEO (lingua e cultura araba). Giornalista. Responsabile rapporti Media relations e con Enti ed Istituzioni presso Vox Idee (agenzia comunicazione integrata) Milano.