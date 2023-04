Da aprile scatta l’aumento delle pensioni: ecco come cambiano gli assegni

A partire da questo mese, gli assegni che hanno un importo compreso tra 2.101,52 e 2.627 euro avranno un incremento pari al 6,2%. Supponendo che l’importo dell’assegno pensionistico sia di 2.600 euro, in seguito alla rivalutazione, vedranno la cifra totale salire a 2761,20 euro, ossia parliamo di un incremento di 161,20 euro. Assegni compresi tra i 2.627 e 3.152,28 euro potranno contare d’ora in avanti di un incremento del 3,8% (circa +105 euro), supponendo, ad esempio, che l’assegno pensionistico sia di importo pari a 2.754 euro, nel 2023 l’importo finale della pensione arriverà a 2858,66 euro. In sintesi: per sapere a quanto ammonta il vostro l’assegno pensionistico, alla luce delle rivalutazioni fissate dall’esecutivo Meloni, è sufficiente sommare l’importo percepito alla percentuale d’aumento fissata. Tutto questo accadrà agli attuali pensionati, ma per chi ancora lavora e vuole avere una simulazione del suo futuro assegno ecco che l’Inps ha messo a disposizione, pure sull’app dell’Istituto nazionale di previdenza sociale, il servizio “Pensami” (PENSione A MIsura). Inserendo in modo anonimo e senza autenticazione pochi dati anagrafici e quelli relativi alla contribuzione, il simulatore fornisce informazioni riguardanti le pensioni a cui è possibile accedere. Il simulatore rientra tra i progetti d’innovazione per l’attuazione del Pnrr che mirano a rendere disponibili all’utenza informazioni e servizi in una logica multicanale.

(fonte Libero)