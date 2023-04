2 Aprile – Enel Milano Marathon 2023 La festa del running

Oggi spazio ai professionisti e agli amatori sui 42,195 km e ai 13 mila staffettisti della Lenovo Relay Marathon.

Partenze in corso Venezia angolo via Palestro dalle ore 9.00.

Ieri Milano è stata abbracciata dal movimento del running. In CityLIfe, protagonisti prima i piccoli della Levissima School Marathon, poi le squadre “miste” della Dog Run Arcaplanet, con i nostri amici a quattro zampe e i loro compagni. È stata una giornata di festa, baciata dal sole: il modo migliore per chiudere il Milano Running Festival, il cui quartier generale era al MiCo – Milano Convention Center, sede anche del Marathon Village.

LEVISSIMA SCHOOL MARATHON

Arrivata alla sua settima edizione e organizzata in collaborazione con OPES (Organizzazione per l’Educazione allo Sport), la corsa dei piccoli ha coinvolto 8.500 tra bambini, famiglie e accompagnatori, che hanno riempito di colore il percorso di 3 chilometri all’interno del parco di CityLife.

DOG RUN ARCAPLANET

Grande successo anche per questo evento dedicato ai cani e ai loro amici umani, organizzato in collaborazione con Quattro Zampe in Fiera. Pure i pet e i pet parent si sono scatenati all’interno dell’area verde di CityLife in un percorso di circa 2 chilometri. Tra loro c’era Alessandro Ossola, atleta paralimpico della Nazionale Italiana di Atletica Leggera, specializzato nei 100 metri.

Oggi, domani mattina, arrivano gli atleti professionisti della Enel Milano Marathon e gli amatori solidali della Lenovo Relay Marathon.

ENEL MILANO MARATHON

Tutti gli occhi sono puntati su Yeman Crippa, campione europeo in carica sui 10.000 metri e primatista italiano dai 3.000 metri alla mezzamaratona, oltre che Ambassador della manifestazione. Al debutto, è già uno dei favoriti per la vittoria. Con lui Dickson Chumba, Solomon Deksisa, Gideon Kipketer, Mogos Shumay e Okubay Gebretnsae, tutti nomi possibili da iscrivere nell’elenco dei vincitori della Enel Milano Marathon.

In campo femminile, attesa per l’italiana Sofiia Yaremchuk, che sarà sfidata da Gada Bontu Bekele, Emily Arusio e Immaculate Chemutai.

In totale, gli iscritti alla maratona sono 6.500.

Partenza domenica ore 9.00 in corso Venezia angolo via Palestro.

Sky Sport il broadcaster ufficiale: domenica, dalle 10, trasmetterà su Sky Sport Arena la Enel Milano Marathon con il commento tecnico di Nicola Roggero, Stefano Baldini e Lucilla Andreucci. A moderare i collegamenti tra ospiti e atleti la giornalista Federica Frola.

LEVISSIMA RELAY MARATHON

Sarà sfida, e spettacolo, anche tra le staffette della Lenovo Relay Marathon, la corsa a squadre che permette di dividere il percorso in quattro frazioni (di lunghezza compresa tra i 7 e i 13 km ciascuna), offre ai runner la possibilità di partecipare solo iscrivendosi a una delle 92 Organizzazioni Non Profit – ONP – aderenti al Milano Marathon Charity Program. Al via molti nomi noti del mondo dello spettacolo e dello sport. A cominciare dalle stelle rossonere Dida, Billy Costacurta e Massimo Ambrosini (ultimo frazionista) che corrono per Fondazione Italiana Diabete. Presenti anche le Legend di Sport e Salute Filippo Magnini, Gabriella Dorio e Luana Pilia. Sono 13 mila gli iscritti alla staffetta, per un totale di 3.250 squadre e un ricavato importante, sulla sola piattaforma di Rete del Dono (partner storico dell’evento), che a oggi ha superato gli 850 mila euro. La partenza oggi alle ore 9.45 in corso Venezia angolo via Palestro.