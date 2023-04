Sindaco Bucci: con un dissalatore a Genova, in pochi mesi porteremo acqua in Pianura Padana”

Mentre la Regione si presenta a Roma per chiedere al Governo i 250 milioni di euro del Pnrr da investire nelle opere pronte a partire in Liguria , il sindaco di Genova Marco Bucci assicura “Chiederemo al Governo i finanziamenti necessari per realizzare il dissalatore e portare l’acqua in tutto in Nord Italia”.

“Genova non ha bisogno di un dissalatore o di acqua, ma serve al resto del paese e noi ci stiamo adoperando per portarla”. Bucci confida molto nel dissalatore non solo per la sua città, ma perché l’acqua oggi è un bene che serve a tutto il settentrione d’Italia. Per questo assieme alle aziende genovesi si è delineato un piano che dovrebbe concretizzarsi in poco tempo dall’inizio dei lavori.

L’impianto in questione tratterà circa 90 milioni di metri cubi di metri cubi di acqua, quella risultante dall’unione tra 45 milioni di metri cubi di acqua proveniente dai depuratori, da unire a eguale quantità di acqua marina. L’acqua desalinizzata andrà poi a finire in una pipeline, cioè in una tubatura, già esistente e inutilizzata a Multedo, al porto Petroli, per finire nel Nord Italia. Il traguardo che si è proposto è ambizioso, anche perché la situazione della siccità lo richiede: ecco perché è fondamentale trovare i finanziamenti necessari per l’avvio dei lavori. “In tre o quattro mesi potremo portare l’acqua in tutta la Pianura Padana”

La stima dei costi di realizzazione pare sia inferiore ai 400 milioni di euro. “Senza l’oro giallo si può vivere tranquillamente, senza l’oro nero del petrolio si ha freddo e non ci si sposta, ma senz’acqua dopo quattro giorni si muore” ha sottolineato il sindaco di Genova. “Noi chiederemo i soldi, spetterà poi al Governo decidere se far rientrare quest’opera nel Piano nazionale ripresa resilienza”, ha detto, ricordando l’importanza dell’oro blu