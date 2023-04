Rubano da auto parcheggiata, agente fuori servizio fa recuperare refurtiva

Giovedì sera, intorno alle 24.30, un agente del Commissariato Greco Turro, fuori servizio, ha notato due persone aggirarsi intorno a una Mercedes parcheggiata in via Casoretto. La coppia, dopo aver mandato in frantumi uno dei finestrini per aprire la portiera, si è allontanata con uno zaino prelevato dall’interno dell’automobile. L’agente li ha seguiti senza farsi notare e nel frattempo ha allertato i colleghi in servizio. Una volante ha bloccato quindi i due ladri poco distante, in via Teodosio.

Gli agenti hanno recuperato la refurtiva, lo zaino conteneva un computer portatile e un hard disk. I due, entrambi tunisini di 28 anni irregolari e con precedenti, sono stati arrestati per furto in concorso a bordo d’auto.