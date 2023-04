Partita ristrutturazione mercato comunale di via Rombon

Sono iniziati i lavori presso il mercato coperto comunale di via Rombon, in zona Lambrate, che sarà oggetto di una completa ristrutturazione da parte di Sogemi. Il progetto rientra nell’ambito del piano di rilancio dei mercati comunali coperti, con l’obiettivo di rivitalizzare, modernizzare e rivalutare questi spazi per renderli sempre più un servizio pubblico di prossimità, efficiente, moderno e vicino ai cittadini e alle cittadine.

Dopo la riqualificazione dei mercati coperti di Zara-Isola, Santa Maria del Suffragio, Lorenteggio, Wagner, Morsenchio, anche Rombon avrà una nuova vita: negli oltre 1.300 mq dell’area ci saranno spazi polifunzionali dedicati alla vendita alimentare al dettaglio di prodotti freschi e freschissimi, alla somministrazione di bevande e alimenti, oltre che zone pensate per ospitare iniziative socio-culturali per il quartiere che saranno focalizzate anche su temi dell’educazione alimentare, della sostenibilità e della circolarità. Prevista anche una sistemazione dell’area esterna che circonda il mercato con nuovo verde e una zona gioco per bambini.

Il cronoprogramma prevede circa tre mesi di lavori per la rimozione delle passività ambientali presenti nell’edificio per proseguire con gli interventi di adeguamento funzionale e l’avvio del piano di commercializzazione degli spazi. Complessivamente i lavori dureranno circa 15 mesi per arrivare nel corso del 2024 all’apertura al pubblico del nuovo “Foody Rombon – Mercato di quartiere”, il primo mercato comunale coperto affidato a Sogemi con una concessione di vent’ anni.