STADIO, Severgnini “Questo sindaco che non sa più che pesci pigliare”. Monguzzi “Siamo lo zimbello del Paese”

Sulla querelle Stadio, questa Giunta con il Sindaco “Ghe pensi mi” che non sa che fare, fa ridere anche i polli. E il tempo passa e le possibilità messe in campo vengono smentite

“Questa giunta sta diventando lo zimbello del paese”. È l’affondo sui social del capogruppo dei Verdi Carlo Monguzzi che non risparmia critiche sulla vicenda stadio e i temi ambientali alla giunta di cui i Verdi fanno parte

con l’assessora Elena Grandi. Monguzzi cita nel post un articolo di Beppe Severgnini sul Corriere della Sera, giornalista che definisce ultramoderato: “‘Trovo curioso e surreale l’atteggiamento del sindaco che non sa più che

pesci pigliare, dopo aver malamente condotto per quasi quattro anni questa storia”

“Questa giunta sta diventando lo zimbello del paese”, scrive ancora Monguzzi in riferimento al ricorso vinto dai comitati riguardo al referendum su San Siro. E in un altro post: “Mamma mia, Comune di Milano le sbagli proprio tutte. Il parere contro il referendum fu dato dai garanti che ricopiarono il parere tecnico dei dirigenti apicali degli assessorati, cioè dal comune che non voleva il referendum. Grazie alla magistratura hanno vinto i cittadini”.

Si, le sbaglia proprio tutte, ma fino a quando?

Anna Ferrari