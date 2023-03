SALINARI (FDI): Roulotte di nomadi in via Cusago, i cittadini sono esasperati

“Non si può più andare avanti così, la pista ciclabile di Via Cusago è presa d’assalto dalle carovane dei rom, circa una trentina che creano degrado” – dichiara Antonio Salinari, Consigliere di Fratelli d’Italia del Municipio 7.

“Da diversi anni è stata installata una barriera di new jersey in cemento in maniera totalmente errata, infatti, i Rom continuano a tornare con i camper aggirando l’ostacolo posizionandosi tra il blocco di cemento e la carreggiata” – continua Salinari – “Ho scritto più volte al Sindaco e all’Assessore alla Sicurezza Marco Granelli chiedendo di realizzare delle strutture definitive e di spostare le barriere il più vicino possibile al ciglio stradale, in modo da non lasciare alcuno spazio per la sosta abusiva ma il comune continua a prendere tempo e ad oggi non si è ancora attivato per avviare i lavori” – conclude Salinari – “Ormai è diventata una farsa a discapito dei cittadini di Muggiano che continuano a subire questo scempio”.