Arturo Luzzi, Ambasciatore d’Italia in Costa D’Avorio, promotore di una nuova iniziativa di aggregazione e collaborazione tra imprese in Africa

CISAO, Camera di Commercio Italo Senegalese e dell’Africa Occidentale, Ente iscritto al registro delle Camere di Commercio miste di UNIONCAMERE, operativa dal 2002 In Senegal e nell’Africa occidentale, nel quadro dello sviluppo delle proprie attività associative nella regione di sua competenza è stata esortata dall’Ambasciatore d’Italia ad Abidjan, Arturo Luzzi, a valutare l’opportunità di costituire tra gli imprenditori italiani presenti in Costa d’Avorio una sua delegazione permanente.

La Costa d’Avorio conta oltre 160 aziende italiane, di grandi, medie e piccole dimensioni e fa registrare tassi di crescita e numeri macroeconomici tra i più promettenti dell’intero Continente. Il Paese, leader mondiale in alcune produzioni (cacao, caffè, caucciù, anacardi), offre per le aziende italiane, importanti opportunità in specifici settori quali quello energetico, agroindustriale, del legno e dei grandi lavori per l’edilizia industriale e commerciale.

Il 27 Marzo 2023, nella cornice della Residenza dell’Ambasciatore d’Italia a Abidjan, alla presenza dell’Ambasciatore Arturo Luzzi, dei dirigenti CISAO Niccolò Tendi e Felice Maria Barlassina e di un gruppo di imprenditori italiani operanti in Costa d’Avorio in vari settori di attività, alcuni dei quali da lungo tempo, la delegazione permanente di CISAO in Costa d’Avorio è stata ufficialmente istituita.

Le aziende che hanno già aderito sono le seguenti: Cristina Arlango – ROC Italia (industria), Bartolo Preziozo – Roca Bianca (trasporti), Gianmarco Beltramo – Ristorante Villa Savoia, Valentino Bertoli – Sitinfra (Ingegneria Industriale), Stefano Bertoncello – Hotel Jardins d’Ivoire, Riccardo Bertoni (architettura residenziale e commerciale), Secondo Barberis, Giovanni Beriach, Andrea Rossi e Antonio Biagioli – SOGEIN (Ambiente e Industria), Andrea Biondi (Architettura e Interni), Cristiano Bonomi (Lavandierie e Impianti Industriali), Sonia Bressani (Consulenza aziendale), Valentino Caron, Danilo Faggioni (Consulenza e servizi alle imprese), Dr. Domenico Giostra e Dr. Stefano Liverani – Tranchivoire (Legno e import/export macchina e vetture), Dr. Paolo Lena – Force Qualitè Technique, Stefano Longobardi – Leonardo Helicopters, Emanuele Maffei – Maffei Technology (impianti industriali di frigoria e catena del freddo), Stefano Messina – Ignazio Messina & Co (trasporti e logistica), Franco e Matteo Occelli – Torrefazione Nardi (Caffe), Francois Peris – Grimaldi (Trasporti e Logistica), Antonino Romano – Hotel La Flotte Grand Bereby, Giovanna Santoru – Cervetti Tractor (agroindustria), Antonio Scoccimarro – Import/export Vini e alcolici, Pierre Seghor – Groupe Chaka Call Me (servizi commerciali), Sergio Tommasini – Airone Seafood (conserve alimentari), Carlo Uzan – Yeshi Groupe, Renauld Vismara – Horecaf (cucine e interni), Marco Zilli – Touton (Servizi).

La delegazione, che sarà coordinata in loco da Sergio Tommasini, contribuirà senza dubbio a rafforzare il dialogo con le autorità e i partner locali e si proporrà quale ente privato di riferimento per le aziende italiane interessate a investire sul mercato ivoriano e per le aziende della Costa d’Avorio attratte dalle competenze e specificità del tessuto imprenditoriale italiano

L’imprenditoria italiana avrà, dunque, grazie all’operatività e alle competenze di CISAO, maggiori spazi e potrà acquisire un ruolo più consolidato in un Paese in forte crescita economica.