Sospesi 10 giorni gli studenti del Carducci che hanno appeso a testa in giù Meloni e Valditara… e ora si lamentano

E sono arrivati dieci giorni di sospensione e 18 ore suddivise in educazione civica e attività socialmente utili per gli studenti che, il 4 marzo scorso, hanno appeso fuori dall’istituto Carducci i cartonati della premier Giorgia Meloni e del ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, a testa in giù. La decisione è stata presa dopo un’indagine durata due settimane che ha coinvolto anche i genitori degli studenti.

Ma il collettivo studentesco Mille Papaveri Rossi dalla baldanza sfrontata, passa ora ad un piagnisteo vittimista. Infatti a dare notizia dell’iter che ha portato l’istituto a stabilire questa punizione è un comunicato del collettivo della scuola secondo cui però qualcosa è sfuggito di mano nell’applicazione delle sanzioni. Secondo il collettivo i lavori svolti dagli studenti si svolgono in un clima “umiliante”. (ANSA)

Secondo quanto denuncia il collettivo una studentessa sarebbe stata costretta a trasportare componenti di vecchi computer a mano per due rampe di scale e a spostare vecchie mattonelle e sacchi della spazzatura. Inoltre, gli studenti sarebbero stati impegnati anche nella pittura dei muri della scuola (!).