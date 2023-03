Aperta piscina del centro Cambini Fossati

È aperta la nuova piscina del Centro sportivo Cambini Fossati, nel Municipio 2.

La struttura, che affianca e completa il centro sportivo esistente, presenta una vasca da 25 metri a sei corsie (la cui profondità varia da 1,20 m a 1,75 m), una vasca didattica per i corsi di nuoto family, baby e per il fitness acquatico e una palestra per i corsi di boxe, difesa personale e fitness. All’ingresso si trova un bar tavola fredda. E sopra la zona vasche sono posizionati pannelli fotovoltaici. In estate l’ampio giardino, accessibile dalla zona vasca, diventa solarium con lettini e ombrelloni. Il nuovo complesso arricchisce la proposta di discipline e attività che si possono praticare nel centro, rinnovato nel 2018. Il Cambini Fossati dispone di due palestre di 800 m2 ciascuna, dotate di tribune da 252 e 127 posti – la Palestra Ginnica e la Palestra Giordani -, di due campi da tennis – uno in terra rossa e uno in sintetico – e di quattro campi da padel inaugurati un anno fa con all’attivo 11.284 match giocati e oltre 500 iscritti ai corsi per la stagione 2022/23. Il centro, sia all’interno che all’esterno, non presenta barriere architettoniche.