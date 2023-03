Come e quando tornerà l’acqua nel Naviglio?

Per il riempimento del corso d’acqua si procederà poi per tratti, prima che l’acqua giunga a Milano saranno quindi necessari alcuni giorni anche per consentire la rimozione dello sbarramento di bacinizzazione della Darsena, localizzato nei pressi di San Cristoforo. Ulteriori aggiornamenti in vista della prossima stagione irrigua seguiranno la riunione del Tavolo regionale per la crisi idrica del prossimo 30 marzo.

Insomma, bisognerà attendere ancora qualche giorno, dopo gli importanti lavori lungo il Naviglio Grande. Tanti gli interventi effettuati su pontili, murature, sponde e fondale.