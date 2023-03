ALTROVE porta il design al Giambellino, allargando i confini del Fuorisalone

Saranno protagonisti i luoghi quotidiani: così ALTROVE debutta alla Milano Design Week 2023 con una prima edizione che creerà nuovi cortocircuiti culturali tra il design e la città. L’iniziativa è presentata da Tortona Rocks che esce dall’ headquarters storico di Opificio 31 per dare vita ad un progetto satellite per delineare nuove, e inaspettate, geografie urbane.

La digressione territoriale ha il proposito di alimentare un originale dialogo tra il design e Milano, uscire dai soliti tracciati espositivi e rendere protagonisti i luoghi di tutti i giorni per vivere nuove esperienze di contaminazione, visiva e concettuale. In collaborazione con MilanoSecrets, la piattaforma che racconta Milano attraverso i suoi indirizzi più insoliti ed esclusivi, sono stati individuati luoghi, non location, nel quartiere Giambellino, che mantengono la loro identità e attività e quindi convivono con la presenza di una selezione di oggetti di design fuori contesto, epifanie cittadine che amplificano il senso di scoperta e appartenenza. Tra i luoghi selezionati: Gogol & Company, Trillino Selvaggio Centro d’Arte, Farmacia Tolstoi, El Vinatt, Tu mi fai girar – Polleria di quartiere, LAC Laboratorio di antropologia del cibo, Pastamordolce, Campagnolo Milanese e Tagiura. Le proposte di design hanno coinvolto: Studio Biskt (Tulumba) Fulcro Design (Giambellino By The Sea, Ricordi di un’estate futura), Cono Design Studio (Avanzi), i giovani progettisti del Politecnico di Milano Mattia Bidoli, Andrea Brolatti, Maria Vittoria Ghidoli, Bianca Rapetti Mogol (Cartabianca), Filippo Zambelli (Uroboro), Evelina Sanna in collaborazione con Amici del Policlinico Donatori di Sangue (Ogni goccia conta), Alice Barki (Blossom), Emiliano Colombo (Ygrò), Schmitthut (Alles wird Hut), Asli Özden, Mohamed Zaky (Mani in pasta).