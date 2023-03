Municipio 7- Salinari (FdI) “All’Istituto Marchiondi continue incursioni e occupazioni “

“L’Istituto Marchiondi di Via Noale a Milano è diventato un luogo in cui i ragazzi trascorrono pomeriggi e notti spericolate, oggetto di continue incursioni e sfide sui tetti” – dichiara Antonio Salinari Consigliere di Fratelli d’Italia in Municipio 7 – “Assistiamo a continue occupazioni dell’ecomostro Marchiondi, dovute all’apertura di varchi perimetrali che invitano ad entrare facilmente nella struttura” – continua Salinari – “Chiediamo da tempo al Comune la chiusura definitiva degli accessi per scongiurare problematiche di sicurezza che potrebbero insorgere a seguito di attività illecite” – conclude Salinari – “Confidiamo in una nuova riqualificazione grazie ai fondi del PNRR del nuovo governo”.

