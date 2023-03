Con “Custodiscimi” affidate ai cittadini 2500 piante che entreranno a far parte del verde pubblico

Con “Custodiscimi”, (parte del progetto Forestami), iniziativa volta a coinvolgere i cittadini nella cura di una pianta che entrerà a far parte del verde pubblico, sabato è avvenuta la consegna delle 2.500 piantine autoctone appartenenti a varie specie, dai ciliegi, ai salici rossi e biancospini, ai cittadini che si erano iscritti online e che si sono incontrati la mattina all’interno di Parco Sempione, nel cortile di Cascina Nascosta. I cittadini hanno ricevuto un vasetto, il sacco contenente la terra e la piantina. Il kit include anche il cartoncino che illustra tutte le caratteristiche della pianta ricevuta, quanta acqua deve ricevere e dove deve essere esposta. Le piante dovranno essere riconsegnate il prossimo ottobre quando verranno piantate ed entreranno a far parte del verde pubblico.

L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione tra Forestami, Ersaf e Legambiente Lombardia.

“Le azioni concrete si vedono dai fatti. Noi siamo per la “sostenibilità sostenibile”, quella che consente lo sviluppo economico delle nostre imprese e delle nostre aziende”. Lo ha detto l’assessore di Regione Lombardia ai Territori e Sistemi verdi Gianluca Marco Comazzi, a margine della consegna delle piante di “Custodiscimi”.

In merito alla dichiarazione del leader della Lega Matteo Salvini, che ieri mattina ha definito il programma ambientalista del sindaco Giuseppe Sala come ‘green classista e ideologico’, Comazzi ha proseguito: “Regione Lombardia ha stanziato 83 milioni, che sono arrivati ai comuni, ai consorzi, che devono poi intervenire sui nostri fiumi. Questo significa fare prevenzione e tutelare il nostro territorio. Ad esempio, uno dei grandi temi che ci ha portato alla regionalizzazione del Parco Sud è il fatto che abbiamo quasi mille aziende agricole importantissime, che fanno prodotti di grandissima eccellenza, che non vengono valorizzate, non sono competitive perché la Città Metropolitana che gestisce Parco Sud impiega due anni e mezzo per una banale autorizzazione. Diventa complicato per un’azienda competere con le altre a livello europeo. Il sindaco ci ha fatto tanto annunci, belle iniziative, però poi bisogna essere concreti per capire cos’è questo green” ha concluso Comazzi.

La consegna delle piante del progetto “Custodiscimi”, con le parole della presidente di Legambiente Lombardia Barbara Meggetto, Stefano Boeri, presidente del Comitato Scientifico di Forestami, Gianluca Comazzi, assessore al Territorio e Sistemi verdi di Regione Lombardia. Alessandro Fede Pellone, presidente ERSAF Lombardia, Giorgio Mantoan, consigliere Delegato a Politiche Giovanili, Rapporti con Sistema delle Università e Progetto Forestami,