L’Alzheimer è una patologia che purtroppo colpisce sempre più anziani e per cui attualmente sfortunatamente non esiste una cura.

Per aiutare chi soffre di tale malattia nel corso dei decenni si sono sviluppate diverse realtà finalizzate a fornire un supporto non solo medico ma anche psicologico e sociale, proponendo luoghi di incontro e convivialità che permettano a chi soffre di questa patologia di non sentirsi solo.

Una di queste realtà opera anche all’interno del Municipio 3, si tratta della ONLUS Piccolo Principe S.C.S che, con i suoi Alzheimer Caffè (presenti anche nei municipi 2, 5 e 6) organizza incontri periodici con il supporto di una psicologa ed un musicoterapeuta al fine di contrastare l’isolamento sociale e in generale permettere ai partecipanti di passare un momento di convivialità e di leggerezza.

Gli incontri sono organizzati intorno al tema della musica, che rappresenta in questo ambito un mezzo utile a rievocare i ricordi e le emozioni, superando anche solo parzialmente il muro posto dalla malattia; in questo senso, le sessioni sono appositamente studiate per coinvolgere i partecipanti permettendo di sperimentare con ballo, canto, ascolto e suono di strumenti musicali.

Massimiliano Castaldo