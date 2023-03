Ricordando Kandinskij: lo spirituale nell’arte. Inaugurazione lunedì 27 marzo ore 18:30 Monza (MB) Via Marsala, 17

MIA – MONZA INTERNATIONAL ART presenta una nuova mostra dedicata all’arte astratta e informale, un omaggio al grande artista Wassily Kandinskij che, nel 1910 a Murnau in Baviera, terminava uno degli scritti più singolari del secolo, destinato a rimanere nella storia: “Lo spirituale nell’arte”. L’uso del colore, allora come oggi, riveste un ruolo fondamentale nell’arte e nelle emozioni che può suscitare. Così come Kandinskij riconosceva un nesso strettissimo tra opera d’arte e dimensione spirituale, gli artisti presenti in galleria raccontano, attraverso il colore, le forme astratte o le figure, ora più geometriche ora più vicine alla realtà, la loro anima. La mostra, a cura della Dott. Francesca Provetti, sarà inaugurata lunedì 27 marzo alle h.18.30. Interverrà lo storico e critico d’arte Prof. Giorgio Gregorio Grasso per raccontarci “Lo spirituale nell’arte” e lo spirito che oggi vive nelle speciali e multiformi opere contemporanee esposte.

Espongono:

Tina Artlab, Marco Baga, Domenico Balestrieri, Debora Ferruzzi Caruso, Rino Chiarappa, Chiara Cippone, Rosa Del Forno, Salma Ouaja, Marco Pesacane, Kaveh Raissi, Cinzia Sarcina, Massimiliano Sciuccati, Lucio Spina, Flavia Urru, Andrea Zannella.

Dal 27 marzo all’11 aprile.

Via Marsala, 17 Monza.

Apertura: da martedì a sabato, dalle 15 alle 19.

Ingresso libero.

Per informazioni: info@monzainternationalart.com

Dott. Francesca Provetti – Direttrice Monza International Art