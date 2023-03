Maciachini, commerciante 69enne aggredito e derubato di orologi di valore

Il titolare 69enne di un’attività di compravendita di preziosi e orologi di via Albricci è stato aggredito alle spalle con calci e pugni, poco dopo le 20, in via Bellinzaghi, in zona Maciachini, da due uomini che gli hanno rubato una valigetta contenente 36 orologi di marca, tra cui alcuni Rolex.

Tutto è accaduto poco prima delle 20, mentre il professionista stava rincasando. L’uomo, secondo quanto reso noto dalla polizia, era uscito poco prima dal suo studio di via Albricci portando con sé la valigetta in cui aveva riposto gli orologi (tra questi c’erano diversi Rolex e Audemars Piguet).

Il valore della merce rubata ammonterebbe a circa 300mila euro, secondo quanto riferito dalla vittima che è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Niguarda. Il 69enne non stato in grado di fornire la descrizione degli aggressori, ma elementi utili per identificare i rapinatori potrebbero arrivare dalle telecamere a circuito chiuso della zona.