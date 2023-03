AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla – correre oltre la Sclerosi Multipla! La storia di Merilù!

Correre oltre la SM: Merilù persona con Sclerosi multipla correrà 42,195 KM alla Milano Marathon del 2 Aprile!

“Io corro per me e la mia Sclerosi Multipla, la porto a tagliare i traguardi con me. Perché è lei che mi ha dato l’occasione di capire il mio scopo nella vita: parlare e fare la motivatrice, per aiutare gli altri con un messaggio positivo. Ho iniziato ad avere i primi sintomi nel marzo del 2006 ma la conferma effettiva l’ho avuta il giorno del mio 37esimo compleanno a maggio 2006.” Maria Luisa Garatti, detta Merilù, avvocato esperto in materia civile e diritto sportivo, domenica 2 aprile 2023 correrà la sua quattordicesima maratona indossando i colori di AISM, di corsa oltre la sclerosi multipla! “All’inizio mi sentivo in colpa per la malattia, volevo essere compatita, ero depressa e avevo attacchi di panico: insomma, mi vergognavo di essere malata. In più, i medici allora dicevano di non fare sport perché la malattia poteva creare nuove recidive. Una convinzione che per fortuna con il tempo è stata superata ed anzi ora gli stessi neurologi ci consigliano l’attività fisica, e cioè muoversi e non restare a fissare il vuoto come se non ci fosse più una speranza. Nel 2014 una mia amica mi convince a uscire di casa e cominciare a fare movimento, a uscire dall’immobilismo in cui mi ero adagiata. Morale: comincio ad allenarmi e va così bene che il mio allenatore arriva a dirmi “sei nata per correre”. Il 13 marzo del 2016 corro la mia prima maratona, dopo soli tre mesi di preparazione, e da allora non mi sono più fermata: ho corso dodici maratone, in giro per il mondo, questa sarà la mia tredicesima! Lo faccio per fare conoscere la sclerosi multipla e ogni volta porto con me persone che non hanno mai corso, perché sono convinta che l’atleta non è chi ottiene grandi risultati nella pratica sportiva, ma lo è chi prima di tutto si mette in gioco. Certo, non sempre è facile, le difficoltà ci sono, prima fra tutte la stanchezza.

Ma in questi anni ho imparato a conoscere il mio corpo, a percepire i segnali e capire dove posso spingermi, e mi rendo conto che la stanchezza dell'attività fisica annienta quella cronica della SM. Sembra paradossale ma è così. Quindi, sì, con la sclerosi multipla non solo si può, ma anzi si deve fare sport: con i propri ritmi e le proprie possibilità, ma è importante farlo, sempre con il sorriso. Nel 2022 sono stata selezionata per entrare a far parte degli ASICS Front Runner, la community globale dei runner legati al brand che anche quest'anno è sponsor ufficiale della Milano Marathon. Non male per una malata di sclerosi multipla da 17 anni, no?!" Sostieni Merilù e tutte le persone con sclerosi multipla che ogni giorno si impegnano per realizzare i propri sogni, superando le sfide imposte dalla sclerosi multipla, una malattia cronica, imprevedibile e invalidante. DONA ORA: ogni donazione è un passo avanti verso la cura! Abbiamo bisogno anche del tuo aiuto per tagliare il traguardo di un mondo libero dalla sclerosi multipla!

AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla di Milano è giunta alla sua decima partecipazione della Milano Marathon, anche quest’anno partecipa come Gold Charity Partner. Il Charity Program, attivo dal 2012, è un programma di solidarietà che permette al mondo non profit di partecipare alla Maratona ottenendo visibilità e coinvolgendo i suoi sostenitori nella corsa e nella raccolta fondi su Rete del Dono, la piattaforma di crowdfunding e personal fundraising partner dell’evento. E per non affrontare la maratona in solitaria, è possibile dividere il percorso in quattro frazioni comprese tra 6 e 14 km. È questa la peculiarità della Lenovo Relay Marathon una corsa a staffetta non competitiva per condividere con amici, parenti, colleghi le fatiche di un evento podistico ma anche le soddisfazioni di una domenica all’aria aperta. Anche per questa edizione EUROJERSEY, azienda tessile italiana, sostiene AISM in qualità di partner tecnico con la donazione delle t-shirt realizzate con i tessuti performanti Sensitive® Fabrics, prodotte in esclusiva per tutti i runner dell’Associazione.

