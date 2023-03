Policlinico, inaugurato Infopoint cantiere: nuova ala pronta per ottobre 2024.

I lavori per la realizzazione del nuovo Policlinico in via della Commenda dovrebbero concludersi nell’ottobre 2024 e la struttura dovrebbe essere operativa nei primi mesi del 2025. Queste le tempistiche annunciate ieri, in occasione della Festa del Perdono, durante l’inaugurazione dell’infoPoint dedicato al cantiere. Un percorso per raccontare a cittadini la storia dell’Ospedale e di come sia stato possibile avviare i cantieri della nuova ala grazie a sei benefattori privati, che hanno destinato all’ospedale un’importante donazione o un lascito. Per ciascuno di loro, come da tradizione, è stato realizzato un dipinto che entrerà a far parte della prestigiosa Quadreria ospedaliera. Erano presenti all’inaugurazione il sindaco Giuseppe Sala, l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, Marco Giachetti, presidente del Policlinico di Milano, Ezio Belleri, direttore generale del Policlinico di Milano, Elio Franzini, rettore dell’Università degli Studi di Milano, monsignor Mario Delpini, arcivescovo di Milano e parroco all’Ospedale Maggiore Policlinico. “L’infopoint che abbiamo inaugurato oggi vuole essere una finestra per rendere trasparente ai cittadini il cantiere del loro ospedale pubblico, il loro ospedale del futuro – ha commentato Marco Giacchetti, presidente del Policlinico di Milano – . La cosa peculiare è che, grazie alla filantropia dei benefattori, lo costruiamo quasi interamente con risorse interne dell’ospedale, senza pesare sulle tasche dei cittadini. Avremo un contributo di 33 milioni da parte di Regione, 36 dal ministero e 200 li metterà l’ospedale. L’ Info point racconta questa storia a partire dalla sua nascita quasi 600 anni fa fino ad arrivare al bellissimo cantiere moderno e altamente tecnologico di oggi”.

Dichiara l’assessore Bertolaso “Trasparenza e informazione sono tra i nostri concetti principali. Tutti i cittadini che vogliono sapere cosa si sta realizzando nel centro storico di Milano hanno il diritto di essere informati e conoscere il progetto, gli obiettivi e i tempi di realizzazione di quello che è uno dei più importanti ospedali d’Italia”. Lo ha affermato questa mattina l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, a margine dell’inaugurazione dell’InfoPoint sull’avanzamento del nuovo Policlinico in via della Commenda a Milano. “In questo caso – ha aggiunto Bertolaso – cominciamo davvero dalle fondamenta e diamo a tutti la possibilità di vedere quello che si sta realizzando. In conferenza – ha concluso Bertolaso – è stato detto che i lavori saranno consegnati nell’ottobre 2024, quindi tra poco più di un anno”. Il nuovo Policlinico di Milano sarà un’opera, all’avanguardia e immersa nel verde. Non consumerà nuovo suolo e sfrutterà l’accumulo dell’acqua piovana per il successivo riutilizzo, oltre a utilizzare fonti energetiche diversificate privilegiando l’impiego di quelle rinnovabili. Il nuovo Policlinico sarà formato da un ‘Central Building’, che ospiterà sul tetto il Giardino Terapeutico, con a fianco due edifici di 7 piani, definiti Edificio Nord ed Edificio Sud. Il Central Building sarà impegnato nelle attività di ricovero, l’Edificio Nord sarà dedicato principalmente alla cura dell’adulto mentre quello Sud a donne, bambini e neonati. Previsto anche un giardino di 8mila metri quadrati, su cui si affacceranno le lungodegenze. La conclusione dei lavori è attesa entro la fine del 2024 e le attività per l’estate del 2025. L’InfoPoint di cantiere sarà aperto al pubblico in occasione di eventi e ospiterà convegni e conferenze su varie tematiche.

