Consumo suolo, appello comitati a Sala: “A Milano situazione non più sostenibile”

Un appello “contro il consumo di suolo” sottoscritto da numerosi comitati milanesi, dal WWF Lombardia, da Lipu Milano e da Legambiente circolo Zanna Bianca, verrà consegnato domani da una delegazione che si è recato ieri a Palazzo Marino alle ore 11. “A Milano il consumo di suolo non è più sostenibile”, dichiarano i firmatari, “sono stati consumati 19 ettari solo nel 2021, con un incremento di otto volte da un anno all’altro che la colloca ai vertici della infelice classifica dei capoluoghi divoratori di suolo. Nel 2022 il suolo cementificato nella Città metropolitana è aumentato di 75 ettari (dati Ispra, 2022)”. Sul tema i comitati si stanno mobilitando da tempo, e in diverse zone, con flash mob, presidi, manifestazioni, mozioni. Il consumo di suolo sarà al centro di un convegno organizzato dalla Rete dei comitati della Città metropolitana giovedì 30 marzo alle 15 presso l’Università Statale in via Festa del Perdono. Con la consegna dell’appello” i firmatari si aspettano una rapida e coraggiosa risposta da parte delle istituzioni.

