“Milano è memoria – Il Conservatorio per la sua città”

Concerti al Conservatorio “Giuseppe Verdi” per narrare, ricordare, commemorare

La musica come antidoto per non dimenticare. La seconda edizione di “Milano è memoria – Il Conservatorio di Milano per la sua città”, è il programma di concerti a cura del Conservatorio “Giuseppe Verdi” in coincidenza con le ricorrenze più importanti e significative celebrate dalla città L’ingresso ai concerti è gratuito, fino ad esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria scrivendo a permilano@consmilano.it. Farà eccezione il concerto del 10 giugno per cui è previsto l’acquisto di un biglietto (10 euro su Vivaticket) poiché inserito nel cartellone di Festival Milano Musica 2023.

I concerti saranno:

il 24 aprile, in Sala Verdi, alle ore 20:30 (vigilia dell’anniversario della Liberazione);

il 25 aprile, in Sala Puccini, alle ore 11:00 (anniversario della Liberazione);

il 9 maggio, in Sala Puccini, alle ore 20:30 (Giorno delle memoria dedicato alle vittime del terrorismo);

il 10 giugno, alle ore 20:00, in Sala Verdi (anniversario dell’entrata in guerra dell’Italia);

l’8 ottobre, alle ore 18:00, in Sala Verdi, (Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’incidente aereo di Linate); con Fondazione 8 ottobre;

il 17 ottobre, alle ore 20:30, in Sala Puccini (Terezin 17/10);

il 23 novembre, alle ore 20:00, in Sala Verdi (Giornata della virtù civile), con Associazione civile Giorgio Ambrosoli;

il 12 dicembre, alle ore 20:30, in Sala Puccini (Giornata della memoria delle vittime della strage di piazza Fontana), con Associazione Familiari delle vittime della strage di piazza Fontana;

il 27 gennaio 2024, in Sala Verdi, alle ore 20:30 (Giorno della memoria), con Associazione Figli della Shoah.

