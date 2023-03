Economia, da Regione Lombardia 1 milione di euro per sostenere gli eventi fieristici: finanziati 22 progetti

Prosegue l’azione della Regione a supporto delle fiere lombarde. L’assessorato regionale allo Sviluppo Economico ha infatti reso noto i beneficiari del bando ‘Sostegno del sistema fieristico lombardo 2023’. Grazie a questa misura saranno finanziate 22 manifestazioni fieristiche per un investimento pubblico complessivo pari a 1 milione di euro. FINALITÀ DEL BANDO – Supportare la promozione e l’animazione delle manifestazioni fieristiche del calendario lombardo per il 2023 e le fiere alla prima edizione in Lombardia, oltre allo sviluppo dell’internazionalizzazione e della digitalizzazione dei servizi offerti.

ASSESSORE GUIDESI: FIERE STRATEGICHE IN GRADO DI CREARE INDOTTO – “Con convinzione – ha spiegato l’assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi – continua il nostro impegno per la valorizzazione degli eventi fieristici, strategici per il tessuto produttivo lombardo grazie alla loro capacità di creare indotto”.

I TERRITORI COINVOLTI – A questo link l’elenco delle 22 iniziative finanziate che interessano i territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Varese. (LNews)