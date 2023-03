Da un post di Silvia Soresina, tutta l’indignazione e la contrarietà.

“Questa è la Milano di Sala. Non abbellire le periferie ma depredarle!

Vergognoso. Non riesco a rimanere in silenzio di fronte a una ferita che si sta infliggendo al territorio nel Municipio 5.

100 anni di storia cancellati in questo modo.

Uno schiaffo alla democrazia, alla partecipazione, alla trasparenza.

SENZA PAROLE … cancellati 100 anni di storia

Sono semplicemente allibita.

Una delle scusanti che si era sostenuta in Consiglio per la non rimessa in opera dei masselli in via Montegani, era il fatto che sarebbero dovuti poi essere lavorati e scalpellati per farli rientrare nelle nuove sedi tranviarie sostituite

Sto seguendo la diretta su Alberi e Ambiente e vedo questa vergognosa immagine.

Masselli rimossi NON NUMERATI, sollevati ed ammassati in un camion. Evidente che per riposizionati altrove dovranno necessariamente essere lavorati e scalpellati nel posizionamento, a meno che ovviamene andranno ad abbellire qualche solita bella piazza ospitante magari i turisti del centro.

Ringrazio ancora il Comune di Milano per aver fatto perdere un senso di identità storica alla periferia ed a un intero quartiere !!!”

Silvia Soresina