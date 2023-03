“Ho bisogno di silenzio” Omaggio ad Alda Merini

La Primavera portò con sé Alda Merini. Buon compleanno.

Sono nata il ventuno a primavera

ma non sapevo che nascere folle,

aprire le zolle

potesse scatenar tempesta.

Così Proserpina lieve

vede piovere sulle erbe,

sui grossi frumenti gentili

e piange sempre la sera.

Forse è la sua preghiera. (Alda Merini)

“Ho bisogno di silenzio” l’omaggio ad Alda Merini è programmato per il 25 marzo. Un evento itinerante nel quale risuoneranno le poesie di Alda Merini (nata il 21 marzo 1931) e le musiche da lei amate.

Abbiamo ascoltato i suoni della città e il silenzio lungo i percorsi del Cimitero Monumentale, un quartiere della città di Milano che racchiude storie e memorie di persone a noi care, in un dialogo costante di culture, religioni, provenienze. In omaggio a loro e ad artisti che amiamo come la Poetessa dei Navigli, sorgono come nuovi fiori i versi dedicati all’amore, all’assenza, ai sogni non solo di Alda, ma di tutti noi.

Il Cimitero Monumentale, in collaborazione con gli artisti del CETEC, Area Biblioteche e i lettori volontari del Patto di Milano per la lettura, dà vita a un evento itinerante nel quale risuonano le poesie di Alda Merini e le musiche da lei amate, con uno scambio di reciproci doni nel luogo dove riposa.

Direzione artistica Donatella Massimilla CETEC Spazio Alda Merini

con la collaborazione dell’attrice Gilberta Crispino e

dei musicisti Luca Garlaschelli, contrabbasso e Gianpietro Marazza, fisarmonica

Assistente alla direzione artistica Martina Mariti CETEC Spazio Alda Merini

Reading a cura dei lettori del Patto di Milano per la lettura

Giuseppe Caccamo, Federica Cecco, Maria Enza Latella, Enza Testa

Cimitero Monumentale

Piazzale Cimitero Monumentale – 25 marzo – ore 18.15

Per l’evento sarà aperto il portale in legno accessibile dal parcheggio lato ovest

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

In caso di impedimento, si invita a disdire tempestivamente la prenotazione per dare ad altri la possibilità di partecipare.