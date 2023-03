“Welcome Spring”: sport, benessere e musica con il jazz di Raffaele Casarano martedì 21 marzo per salutare a Milano l’arrivo della primavera

Festa di primavera gratuita tra la nuova area del parco CityLife e piazza Tre Torri: lezioni di fitness, yoga e cardio boxing è il concerto del trio del sassofonista pugliese, nome di punta della scena jazz italiana “Welcome Spring” : festa di primavera nel segno dello sport, del divertimento, del benessere e della musica, da vivere martedì 21 marzo – dalla mattina alla sera – nella nuova area del parco CityLife, alle spalle della Torre PwC. Lezioni, gratuite e aperte a tutti, di yoga, cardio boxing e fitness, sessioni di camminata metabolica, esercizi di pickleball (sport di racchetta in arrivo dagli States che richiama le regole del tennis, del badminton e del tennistavolo) ma non solo. Gratuito e a ingresso libero anche il concerto jazz del trio Anì unplugged Urban Beat, formazione composta dal sassofonista salentino Raffaele Casarano, nome di punta della scena italiana, dal talentuoso pianista Mirko Signorile e dall’energico percussionista Alessandro Monteduro. Il live avrà luogo in piazza Tre Torri alle ore 12.30. “Anì” è il titolo del settimo album solista di Raffaele Casarano, ma è anche il diminutivo di Anita Maria, l’amata figlioletta nata all’inizio del 2022. Pubblicato dall’etichetta Tǔk Music di Paolo Fresu, il disco è un viaggio intenso tra le ambientazioni suggestive del Mediterraneo, i colori del jazz, la world music e il rap. Alla sua realizzazione hanno collaborato diversi special guest tra cui il musicista e cantante tunisino Dhafer Youssef, che ha contribuito al nuovo progetto di Casarano con la sua insostituibile voce e il suono inconfondibile dell’oud.

Laurea Magistrale in Lettere Moderne. Master in Relazioni Pubbliche.

Diploma ISMEO (lingua e cultura araba). Giornalista. Responsabile rapporti Media relations e con Enti ed Istituzioni presso Vox Idee (agenzia comunicazione integrata) Milano.