Ora legale: la data d’inizio e cosa ha deciso l’Italia sull’abolizione

Il cambio dell’ora in questo marzo 2023 avverrà tra Sabato 25 e Domenica 26: alle 2 di notte passeremo automaticamente alle 3. Dormiremo quindi un’ora in meno, ma il giorno dopo il tramonto avverrà un’ora più tardi e potremo quindi godere di un’ora di sole in più.

Si parla ormai da tempo della possibile abolizione del cambio d’ora in Italia, ma è giusto ricordare che sono stati soprattutto i paesi del Nord Europa a spingere su questa possibile abolizione. Vista la loro posizione geografica infatti, nei mesi estivi questi paesi non vedono un particolare beneficio nel cambio d’ora, che conviene di più ai paesi del Mediterraneo, dunque anche all’Italia. L’ora legale nel nostro paese continuerà quindi anche nei prossimi anni.



Grazie al cambio d’ora le ore di luce coincidono con le ore di attività della maggior parte della popolazione e si risparmia moltissimo sul piano dell’energia. Senza ora legale, diverse ore di luce dell’alba fino al momento in cui iniziano la gran parte delle attività lavorative della popolazione, andrebbero letteralmente “perse”.