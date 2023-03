Vite da strada (con video)

Una carrellata di situazioni che creano allarme sociale nelle strade del #municipio8Mi , dai sotterranei divenuti ricovero di sbandati e senzatetto in Via Mambretti lato farmacia / campo calcio , alla ” capanna ” dei disperati che poggia sul divisorio con una strada ad alto scorrimento in Largo U. Boccioni .Terminiamo questo sopralluogo nel ” sottopasso horror ” ( accanto al centro prima accoglienza ) …

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845