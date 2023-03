SFILATA CINOFILA AMATORIALE -Allegra brigata Domenica 26 marzo con Ass.ne Bollate a 6 zampe APS

Dalle ore 15:00 Iscrizioni, pettorine e omaggi (Borsa termica, rotolo sacchetti deiezioni e snack per 4 zampe) con donazione minima di €5,00/cane – proventi per l’acquisto di antiparassitari per i Rifugi.

– Ore 16 Inizio sfilata e piccoli esercizi – Categorie: Cuccioli irresistibili – Nonni sprint – Orgoglio meticcio – Speedy dog – Tale e quale – Io abbaio… e basta!

– In attesa dei risultati si terrà un FLASH MOB e un PERCORSO cinofilo, realizzati dai Ragazzi della Cse Larcobaleno e Oltre, con l’intervento del mitico NEMO, accompagnato da Gianni.

– Dalle ore 17:30 PREMIAZIONI con TARGA ai primi classificati e ATTESTATI ai partecipanti.

– MOBILITY DOG nel parco, in compagnia degli educatori cinofili e Tecnici Mobility Max e Luciano.

– Lotteria con estrazione al termine delle premiazioni e infine un APERITIVO offerto a 6 Zampe.

Per info: Tel/Wha 347 4293150 – concorsob6z@gmail.com

Geometra per lavoro. Fotografo per passione. Rubrica “Zampe di Velluto” per amore.