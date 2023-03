Oggi, domenica 19 marzo, in piazza Sant’Ambrogio per una Milano libera dai graffiti

In piazza Sant’Ambrogio per una Milano libera dai graffiti oggi, domenica 19 marzo, una squadra di Doctor Wall affiancherà i volontari dell’associazione “Angeli del Bello”. Verranno ripulite le scritte su alcuni muretti dell’area circostante alla basilica. Parteciperanno cittadini, studenti dell’Università Cattolica, dell’istituto delle Orsoline e i giovani dell’oratorio della basilica

Ci saranno anche gli operatori di Doctor Wall – pronto intervento graffiti fin dalle prime ore di questa mattina in piazza Sant’Ambrogio per contribuire al successo dell’iniziativa “La città è nostra e ce ne prendiamo cura” promossa dall’organizzazione di volontariato “Angeli del Bello” di Milano. Interverranno per rimuovere scritte, tag e graffiti presenti su alcuni muretti di uno dei luoghi più storici e prestigiosi del capoluogo lombardo. L’organizzazione degli Angeli è diretta da Simone Lunghi, premiato con l’Ambrogino d’oro per il suo impegno nella pulizia dei corsi d’acqua milanesi. L’evento, patrocinato dal Municipio 1 del Comune di Milano, da ATM e con il coinvolgimento dell’Università Cattolica, si svolgerà per tutta la mattinata. Sono attesi i residenti della zona e altri cittadini, molti studenti dell’Università Cattolica e dell’istituto delle Orsoline e i giovani dell’oratorio della basilica. «Milano è una città straordinaria, simbolo di modernità e di crescita.

Ma è anche una città ferita dalla piaga del vandalismo – sottolinea Marco Amico, fondatore di Doctor Wall – e ritengo che ciascuno debba fare la sua parte per proteggerla. Abbiamo accolto l’invito degli Angeli del Bello, aderendo all’iniziativa, perché è nella natura del nostro progetto lasciare un impatto positivo sulla società. Ritengo possa essere un’importante occasione per sensibilizzare la cittadinanza al rispetto della proprietà altrui e del patrimonio pubblico». Perché a Milano il problema graffiti è un’emergenza da affrontare con determinazione. La maggior parte degli oltre 55 mila palazzi ha tag e scritte sulle facciate. Eliminarli in modo tempestivo, con un’azione efficace ed economica, è possibile. E oggi una squadra di Doctor Wall ne darà una dimostrazione.

Doctor Wall è una società costituita nel 2015 che si impegna a rimuovere definitivamente il problema dei graffiti a Milano. Fin dalla sua fondazione ha scelto un approccio etico al problema graffiti, mettendosi a disposizione della collettività milanese. Doctor Wall si propone, nell’ambito degli obiettivi di sostenibilità indicati dall’Agenda ONU 2030, di lasciare un impatto positivo sulla società. L’obiettivo è quello di neutralizzare l’effetto delle azioni degli oltre 1300 writer milanesi.