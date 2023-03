La direttiva di Piantedosi: controlli rafforzati a Roma, Milano e Napoli

Per migliorare la sicurezza nelle grandi città è necessario “intensificare le attività di controllo nelle zone adiacenti alle stazioni ferroviarie di Roma, Napoli e Milano”. E’ l’indicazione contenuta in una direttiva inviata dal ministero dell’Interno, Matteo Piantedosi, ai prefetti delle tre città. L’obiettivo è assicurare “una presenza rafforzata e visibile delle forze di polizia” e offrire “una più efficace risposta al bisogno di protezione in zone dove la percezione di insicurezza è molto diffusa”.

