È in arrivo a Milano “Van Gogh: The Immersive Experience”.

Dopo il trionfo internazionale, è in arrivo a Milano un evento che non dimenticherete tanto facilmente. “Van Gogh: The Immersive Experience” sta per aprire le sue porte. Avete mai immaginato di “entrare” dentro un quadro? Ebbene, con questa installazione avrete modo di fare un’esperienza diretta di cosa significhi immergersi dentro un’opera d’arte.

E non opere qualunque, ma dipinti del celebre pittore post-impressionista Vincent Van Gogh. Avrete modo di conoscere più da vicino la sua vita, il suo lavoro e i suoi segreti come mai prima d’ora grazie a proiezioni a 360° che vi avvolgeranno riempiendo i vostri occhi di colori e il cuore di emozioni.

L’installazione, proposta già in diverse parti del mondo, dall’America, all’Asia, fino in Europa, ha riscosso un successo davvero incredibile. La gente ha apprezzato molto questo viaggio multisensoriale attraverso le opere del grande artista olandese.

L’evento è davvero qualcosa di unico.

Farete qualcosa di indescrivibile a parole. È da vivere. Oltre alle proiezioni potrete “viaggiare” nel mondo di Van Gogh grazie alla realtà virtuale e spettacoli di suoni e luci davvero elettrizzanti.

Lampo Scalo Farini sarà la location che ospiterà questa avventura fenomenale nell’intrigante mondo di Van Gogh. Artista tanto tormentato quanto spettacolare, con le sue pennellate, i suoi colori e i suoi dipinti quasi accecanti.

La mostra è per tutti, adulti e bambini. Un’immersione che vi lascerà dentro delle sensazioni che siamo certi vi riempiranno l’animo!