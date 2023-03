Taxiblu: turisti la metà dei clienti

“La riapertura dopo il periodo pandemico hanno riportato la città di Milano a dei livelli di turismo senza dubbio importanti, da vera capitale europea. Se i turisti non sono esattamente il 50% dei nostri clienti siamo comunque vicini a quelle cifre. Parliamo di turisti quindi non necessariamente esteri e nel computo vi sono ovviamente anche tanti businessmen e addetti ai lavori che in particolari mesi dell’anno, pensiamo alla settimana della moda o alle grandi fiere internazionali, popolano la città. È certo una media empirica chiaramente, ci sono periodi nell’ anno dove questo numero ha dei picchi, ma da qualche battuta, dagli accenti o anche solo dalla destinazione è talvolta facile capire chi è qui in visita di piacere o per lavoro. È un dato importante e molto sul fronte dell’accoglienza credo si debba fare anche dal nostro punto di vista. Nel lontano ormai 2014 già ad esempio come Radiotaxi avevamo promosso, in vista dell’Expo milanese, corsi di lingua per i nostri operatori che sono poi proseguiti negli anni. Se pensiamo al 2026 e alle Olimpiadi invernali ma anche solo alla sempre maggiore internazionalità di questa città certamente si deve investire nella formazione a 360 gradi legata anche all’ accoglienza, lingue estere incluse”. Lo dichiara Stefano Salzani, presidente di Taxiblu 02.4040.

