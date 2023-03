Milano, la “discarica” di documenti e carte di credito rubati dalle borseggiatrici del metrò

Ormai al centro del mirino a Milano le borseggiatrici seriali della metropolitana. Anche Valerio Staffelli , l’inviato di “Striscia la notizia”, continua la sua battaglia di denuncia, mostrando ai telespettatori del tg satirico dove finiscono documenti, carte di credito e portafogli (svuotati) rubati a bordo dei mezzi pubblici. Dopo averli abilmente sottratti infatti, pare che le borseggiatrici usino disfarsene utilizzando le macchinette che distribuiscono cibi e bevande alle fermate della metropolitana

Staffelli in diverse stazioni MM ha guardato nei distributori automatici, trovando un vero e proprio “cimitero” di documenti di ogni genere sgraffignati a ignari cittadini e turisti. Tra questi anche quelli della giornalista Claudia Angiolini, che Staffelli ha riconsegnato personalmente alla proprietaria. Il resto è stato portato alla Polizia, per far in modo che possa restituire ai proprietari i propri documenti.

Dopo di che Valerio Staffelli è tornato a bordo dei vagoni per documentare altri borseggi ed ha anche provato a ostacolare due lavoratrici del borseggio che, infastidite dalle telecamere, hanno reagito insultando pesantemente la troupe e cercando di allontanarla gettando del tè freddo.