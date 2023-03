Flycat, l’artista milanese della bomboletta spray lancia un appello ai nuovi graffitari: “Non sporcate i monumenti storici” (video)

La casa del Manzoni sporcata da sgorbi: ma anche le storiche Colonne di San Lorenzo e area intorno alla basilica di San Lorenzo, compresi muri della antichissima chiesa . Flycat, il più famoso artista italiano di graffitismo, non ci sta e lancia un appello ai giovanissimi “bombolettari”” che cercano visibilità sporcando i monumenti con le “tag”, ovvero degli sgorbi indecifrabili. Dopo essere passato per le colonne di san Lorenzo, deturpate da scritte ingiuriose e bestemmie, Flycat non ha esitato,” Non chiamiamoli graffitari: chi lascia scritte sulle Colonne di san Lorenzo o sulla vicina basilica , e persino sul murale di Corso Ticinese dedicato a Falcone e Borsellino non ha nulla a che fare con il writing, la pittura con la bomboletta spray“, dice Flycat, l’artista della bomboletta spray più noto in Italia (collabora con i più noti artisti della West Coast americana e dai vagoni della metropolitana milanese, affrescati illegalmente negli anni 80 Flycat è arrivato ad essere persino citato sulla Enciclopedia Treccani) Trattasi di arte povera, di strada, certo, se vogliamo, e sta a Caravaggio come il fumetto a Dante, ma non confondiamo il writing con l’odiatissimo sgorbio che imbratta muri e monumenti. Oggi Flycat (all’anagrafe Luca Massironi,mil anese) è stato formalmente investito “dal Gran Maestro del Writing newyorkese Rammellzee dell’autorità di Y-1 difensore della 25ª Lettera e portavoce del suo movimento: Panzerismo Ikonoklasta e Futurismo Gotico, leggiamo su Wikipedial “Mi definisco un nuovo scriba” dice di se Flycat.” Ho pensato a Guerre stellari e alla astronave che guidava Luke Skywalker per l’ultimo mio lavoro, affrescare le pareti d CE04. Per volare nelle atmosfere metropolitane.” CEO04 non è un muro, ma uno scooter elettrico presentato dalla BMW all’ultimo salone.” (Il suo manifesto artistico nel video https://www.youtube.com/watch?v=dLKZeFolmSw). Oggi il suo appello ai giovanissimi che deturpano e sporcano le Colonne. Verrà ascoltato? .